Trudeau: Kanada ei lase riiki sisse 10 000 Iraani režiimi liiget

Peaminister Justin Trudeau ütles, et lisas Iraani Kanada immigratsiooni ja pagulaste kaitse seaduse «kõige karmima sätte» alla, millega keelab enam kui 10 000 IRGC ohvitseril ja kõrgel liikmel, kes on kõige rohkem vastutavad sellise õõvastava riikliku käitumise eest, Kanadasse sisenemise.

«See on kõige tugevam meede, mis meil on riikide ja riiklike asutuste vastu,» ütles ta, lisades, et seda on varem kasutatud vaid režiimide vastu sõjakuritegude või genotsiidi puhul.