Ukraina tunnistas, et Venemaa on ebaõiglaselt okupeerinud Jaapani Põhjaterritooriumi

«Täna tehti oluline otsus. Õiglane. Õiguslikult laitmatu. Ajalooline. Ukraina kinnitas oma austust Jaapani suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu, sealhulgas selle põhjaalade vastu, mis on endiselt Venemaa okupatsiooni all,» ütles Zelenskõi oma igaõhtuses videopöördumises.

«Venemaal pole nendele aladele õigust. Kõik maailmas teavad seda hästi. Ja me peame lõpuks tegutsema. Peame vabastama Vene okupatsiooni alt kõik maad, mida okupandid üritavad endale jätta. Ainult nii saame rahvusvahelisele õigusele anda tagasi kogu jõu,» sõnas ta.

Zelenskõi sõnul on Venemaa end sõjaga Ukraina vastu pannud olukorda, kus nüüd on vaid aja küsimus, millal vabastatakse kõik praegu Kremli kontrolli all olevad äravõetud maa-alad.