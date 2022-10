Teadlased jõudsid Amazonase vihmametsas kõrgeima seni leitud puuni

Massiivse puu juures laagris olnud seltskond kogus lehti, mullapinda ja võttis muid proove, mida nüüd analüüsitakse.

Silva hinnangul on puu vanus 400 kuni 600 aastat. Mitmete küsimuste seas, mis teadlastel tekkisid, on näiteks küsimused, miks selles piirkonnas on nii palju hiiglaslikke puid ning kui palju süsinikku neis on.

Piirkonna hiigelpuudel on umbes pool nende kaalust süsinik, mis on atmosfäärist omandatud ning on ülimalt olulise tähtsusega kliimamuutuse vastu võitlemisel, lisas Silva.

Kuid vaatamata raskesti ligipääsetavusele, on piirkonna puud-hiiglased ohus. Angelim vermelho puit on hinnatud palgiparvetajate seas ning Iratapuru looduskaitsealale on sisenenud ka ebaseaduslikud kullakaevurid, kes on kurikuulsad oma tegevusega kaasneva ökoloogilise hävingu poolest, ütles reisi korraldada aidanud keskkonnakaitseühenduse Imazon esindaja Jakeline Pereira.

«Me olime niivõrd vapustatud sellise leiu avastamisest,» ütles ta. «See on ülioluline ajal, kui Amazonas seisab silmitsi sedavõrd hirmutava metsatustamise tasemega.»