FOTOD ⟩ Kertši sillal toimus plahvatus

Vene uudisteagentuur RIA Novosti teatab, et Tamani teedevalitsuse sõnul on liiklus sillal peatatud. Käima on pandud praamiliiklus. Okupeeritud Krimmi juhi nõunik Oleg Krjutškov sõnas Vene meediaagentuurile TASS, et kütust vedava rongi tsistern on põlema süttinud ja üks silla osadest põleb. Väidetavalt ei ole silla kaarkonstruktsioonid kahjustunud.



Ühismeedias postitatud videodelt on näha nii põlevat tsisternrongi kui ka seda, et kokku on kukkunud vähemalt osaliselt silla maanteeliikluse osa. Teadete kohaselt valmistab Vene pool ette praamiliiklust.



Kertši väina sild on umbes 18 kilomeetrit pikk ja see ühendab Venemaad annekteeritud Krimmi poolsaarega. Venemaa ehitas silla aastatel 2016–2018 peale Krimmi annekteerimist.