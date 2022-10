Ukrainas toimuv sõda vähendab USA laskemoonavarusid

USA on peamine Ukraina relvadega varustaja alates Venemaa täiemõõdulisest sissetungist tänavu 24. veebruaril. Sellest ajast alates on Ukraina saanud Ühendriikidelt sõjalist abi 16,8 miljardi dollari ulatuses.

Mõned varud on kahanenud sõjaplaanide ja väljaõppe jaoks vajalike miinimumtasemeteni, märkis Marc Cancian Strateegiliste ja Rahvusvaheliste Uuringute Keskusest oma hiljutises analüüsis.

Anonüümseks jääda soovinud USA sõjaväeametnik kinnitas, et Washington on saanud õppetunni laskemoonavarude vajaduste osas suurvõimu vastu peetavas sõjas, mis on osutunud kaugelt suuremõõtmelisemaks kui algul arvatud.