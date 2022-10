VIDEO ⟩ Vaata, milline plahvatus purustas Kertši silla

Kaadritelt on näha üle silla sõitvaid autosid ja veokeid. Ühel hetkel on näha suurt plahvatust. Olgu märgitud, et video õigsust pole osapooled kinnitanud.



Praeguseks ei ole teada, mis oli plahvatuse põhjuseks ning Ukraina ega Vene pool pole põhjuseid kinnitanud. Ekspertide hinnangul oli tõenäoliselt tegemist Ukraina eriüksuste operatsiooniga, mille käigus kõrvaldati venelaste oluline varustustee.