Valepärijanna Anna Sorokin vabanes USA immigratsioonivanglast

Anna Delvey nime all esinenud Sorokin, kes pettis hotellidelt, pankadelt ja sõpradelt välja enam kui veerand miljonit dollarit, otsustati tingimuslikult vabastada, kinnitas USA immigratsiooniameti esindaja AFP-le.

Sorokin peab pärast 10 000 dollari maksmist jääma oma New Yorgis asuvasse kodusse, kandma elektroonilist võru ning tal ei ole lubatud kasutada sotsiaalmeediat.

Viimase 18 kuu jooksul on ta teinud kõik enda Saksamaale saatmise vaidlustamiseks ja esitanud mitu vaiet.

Moskva lähedal sündinud Sorokin on Saksamaale emigreerunud Vene veoautojuhi tütar.

Anna Delvey nime all esines ta 60 miljoni dollari pärijana, mis avas talle tee New Yorgi kõrgseltskonda ning 2013. aasta New Yorgi moenädala üritustele.