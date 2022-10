Saksamaal seiskus sabotaaži tõttu rongiliiklus

Deutsche Bahn oli varem teatanud, et pikamaa- ja piirkondlik rongiliiklus Hamburgi, Schleswig-Holsteini, Alam-Saksi ja Bremeni liidumaadel on peatunud. Muu hulgas tähendas see, et rongid ei sõitnud Berliini ja Kölni ega pealinna ja Amsterdami vahel, samuti ei saabunud Saksamaale rongid Taanist.