Briti luure: Kertši silla plahvatus raskendab Vene sõjaväe varustamist

Kaitseministeeriumi hinnangul on kandev roll silla raudteeühendusel ning rasketehnika viimine lõunarindele on ka siiani venelaste jaoks keeruline olnud.

Brittide väitel varises sild umbes 250 meetri ulatuses mitmes kohas kokku, nii et neljast sõidureast kaks on rivist väljas. Kuigi kahes sõidusuunas on liiklus mingil määral taastunud, on silla läbilaskevõime nüüd oluliselt vähenenud.