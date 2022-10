Saksa välisminister kutsub EL-i rakendama Iraanile uusi sanktsioone

Aastate suurimad meeleavaldused Iraani teokraatliku võimu vastu on jõudnud neljandasse nädalasse. Protestilaine sai alguse 17. septembril, kui maeti 22-aastane kurdi päritolu Mahsa Amini, kes suri pärast viibimist islamivabariigi kardetud kombluspolitsei ülekuulamisel. Amini võeti kinni Iraani range naiste riietumisnormide väidetava rikkumise eest.

Sestsaadik on meeleavaldused levinud üle riigi ning võimud on neid jõuliselt maha surunud. Hinnanguliselt on saanud surma kümneid, kinni peetud aga sadu inimesi.