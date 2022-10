Läti korruptsioonitõrjebüroo alustas juurdlust seoses Putini võimalike maksetega Šlesersile

Satversme ehk Läti põhiseaduse kaitse büroo direktor Egils Zviedris ütles Läti Raadiole neljapäeval, et pärast poliitikast lahkumist on Šlesers asutanud logistika- ja transpordiettevõtte koos Venemaa Raudteega.

Kui Šlesersile maksti ajal, kui ta selle firma heaks töötas, on see teine asi, kuid KNAB ei tea midagi selle teabe kohta, millest kirjutas Vene ajakirjanik Dmitri Muratov, märkis Zviedris.

Tema sõnul usaldab ta Läti võime Muratovi väidete uurimisel. Kui Muratovil on mingeid tõendeid oma väidetele, et Putin on maksnud Šlesersile, siis Zviedris oleks äärmiselt tänulik sellise tõendusmaterjali üleandmisest Läti võimudele.