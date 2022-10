Rindel on muutusi minimaalselt, kuid Zaporižžja oblastikeskuse laus- pommitamine rakettidega on toonud taas kümneid ohvreid. Venemaa püüab sõjalist kaotust kompenseerida tsiviiltaristu ründamisega, et sundida Ukrainat okupeeritud territooriumi loobumisega leppima.

Suurtükke on Vene okupandid kaotanud Ukraina peastaabi andmetel jälle rohkesti ning järelikult on okupantidel mingis lõigus kaugtule võimekust kõvasti kärbitud. Kui see juhtub, siis tavaliselt toimub okupantide plaaniline ümberpaiknemine hea tahte märgiks kuhugi soodsamatele positsioonidele enda tagalas. See on kõigest üks võimalik areng.