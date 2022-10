VIDEOD ⟩ Postimees Kiievis. Taksojuht: jooksin autost välja ja kohe tuli uus raketirünnak

«Sõitsin hommikul kliendile järele. Ja kuulsin plahvatust – kõik hakkas lendama, autost lendas kõik välja. Varjasin ennast autos maas, katsin pea kätega. Millegagi õnneks pihta ei saanud,» lausus Martõnenko ja lisas, et korraga lendas õhku kohutavalt palju kilde.

Esialgsetel andmetel on täna Kiievis Venemaa pommirünnakus hukkunud kaheksa ja vigastatud 24 inimest. Hoonete läheduses asunud autod on süttinud põlema, ligi 15 autot on saanud pommirünnakus kahjustada.