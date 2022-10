Raketisadu Ukraina linnades paneb lääneriigid surve alla tarnida kiiresti tõhusaid õhutõrjesüsteeme

«Parim vastus Venemaa raketiterrorile on lennukitõrje- ja raketitõrjesüsteemide tarnimine Ukrainale – kaitske taevast Ukraina kohal!» kirjutas Twitteris ka Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov. «See kaitseb meie linnu ja inimesi. See kaitseb Euroopa tulevikku.»

Kuigi Macron lubas eile samuti suurendada sõjalist toetust Ukrainale, on üha rohkem küsimärke selle kohal, kuivõrd Prantsusmaa sõnadest teod saavad, vahendas The Washington Post. Ukraina on ennekõike huvitatud Prantsusmaa sõjaväe kasutuses olevast õhutõrjesüsteemist SAMP-T. Ajalehe Le Mond väitel tõrgub Prantsusmaa neid tarnimast osaliselt seetõttu, et riigil on piiratud varu raketipatareisid.