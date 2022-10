EL hakkab välja õpetama Ukraina sõjaväelasi

«Eesmärgiks on kindlustada Ukraina võimekus viia iseseisvalt läbi lahinguoperatsioone riigi terviklikkuse ja suveräänsuse kaitseks. Ukraina relvajõudude edukas vastupealetung mitmes rindelõigus on julgustav, kuid ei tähenda sõjas veel pöördepunkti, kuivõrd Ukraina vajadused ületavad tema tänaseid võimeid,» vahendab The Times ajakirjandusse lekkinud töödokumenti EL-i algatuse kohta.