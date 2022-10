55-aastast Surovikinit, kes on sõdinud Tadžikistanis, Afganistanis, Tšetšeenias ja Süürias, tuntakse halastamatuse poolest. Süüdistused korruptsioonis ja jõhkruses on Surovikinit saatnud üle 30 aasta, kirjutasid Briti luureametnikud hiljutises aruandes, lisades, et kindral tegi hiilgava karjääri kindralstaabi ja kaitseministeeriumi tipptasemel ning tema valmisolek alluda käskudele trumpab üle kõik võimalikud küsimused tema kaheldava käitumise kohta.