Läti president: kaitseväge on vaja tulevikus suurendada

Eile pärast Venemaa raketilööke märkis Levits, et üleilmset toetust Ukrainale tuleks kahekordistada ning viimane massiivne rünnak Kiievile ja teistele Ukraina piirkondadele ei jäta kahtlust, et Venemaa on hävitada ja domineerida püüdev terroristlik riik.