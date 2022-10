Venemaa peaminister kirjas Rootsile: Nord Streami torud lõhkus väline jõud

Kui varem oli teada, et Rootsi peaministrile Magdalena Anderssonile saadetud kirjas nõudis Venemaa valitsusjuht Mihhail Mišustin õigust osaleda Rootsi kaitsepolitsei Nord Streami gaasitorude plahvatuste uurimises, siis nüüd kirjutas ajaleht Aftonbladet, et samas kirjas olla Mišustin ka väitnud, et Venemaa andmeil kinnitab rõhu languse iseloom, et torusid kahjustati väljastpoolt.