Musk soovitas Ukrainal alasid loovutada väidetavalt pärast vestlust Putiniga

Poliitiliste riskide nõustamisettevõtte Eurasia Group asutaja Ian Bremmer väitis täna välja saadetud uudiskirjas, et Tesla omanik Musk ütles talle, et Venemaa riigipea on valmis läbirääkimisteks, kui Krimm jääb nende kontrolli alla, vahendas The Guardian.