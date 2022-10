Biden: Putin hindas valesti Venemaa võimet okupeerida Ukraina

«Ma arvan, et ta on ratsionaalne tegutseja, kes on märkimisväärselt valesti hinnanud,» ütles Biden uudistekanalile CNN antud intervjuus pärast seda, kui Venemaa korraldas Ukraina linnadele ja elutähtsale taristule ulatusliku raketi- ja õhurünnakute laine.