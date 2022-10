Iraani meeleavalduste mahasurumine on nõudnud 200 inimese elu

Üle Iraani on levinud rahutused, mille vallandas kombluspolitsei vahi alla võetud 22-aastase kurdi naise Mahsa Amini surm 16. septembril, kuid Zahedanis äratas 30. septembril rahva viha belutši vähemusse kuuluva 15-aastase neiu vägistamine, milles süüdistatakse piirkonna politseiülemat.

«Rahvusvaheline kogukond peab andma otsekohe vastuse, et hoida ära edasised tapmised Kurdistanis,» ütles IHR-i direktor Mahmood Amiry-Moghaddam kolmapäeval avalduses.

«Kurdistani provintsi Sanandaj linn on olnud viimased kolm päeva tunnistajaks laialdastele protestidele ja veristele mahasurumistele,» ütles IHR ja lisas, et tema esitatud ohvrite arvus see ajavahemik ei kajastu.