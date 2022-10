EL pikendas Ungari korruptsioonivastaste reformide tähtaega

Reformid on tingimus, mille täitumisel saaks Ungari kätte ettenähtud 7,5 miljardi euro suuruse EL-i rahastuse.

Ungari majandus on keerulises seisus, inflatsioon kõrge ning valuuta kukub kolinal, mistõttu on Budapestil hädasti vaja Euroopa Liidu raha.

Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Johannes Hahn on öelnud, et Ungari välja pakutud meetmed korruptsiooni vähendamiseks on põhimõtteliselt piisavad, kui neid korrektselt ka rakendatakse.