ÜRO eksperdid: Soome rikkus Süüria laagrites hoitud laste õigusi

«Soomel on kohustus ja võim kaitsta Soome lapsi Süüria laagrites vahetu ohu eest elule, tuues nad kodumaale tagasi,» ütles komitee avalduses.

Varem on komisjon jõudnud samalaadsele järeldusele Prantsuse võimude ja Prantsuse laste kohta.

«Lapsohvrite pikaajaline kinnipidamine eluohtlikes tingimustes on ebainimlik ja alandav kohtlemine või karistamine,» leidis komisjon Soome puhul.

Komisjon, mille 18 eksperdi ülesanne on jälgida laste õiguste konventsiooni täitmist, tegi otsuse teatavaks kaasuse puhul, mis esitati kuue praegu Kirde-Süürias Al-Holi laagris peetava Soome lapse nimel.

Sugulased tõid juhtumi komitee ette 2019. aastal ning sestpeale on kolmel lapsel õnnestunud omal algatusel koos emaga laagrist lahkuda ja nad on jõudnud Soome.

«Ülejäänud kolm lapsohvrit, praegu vanuses viis kuni kuus aastat, on endiselt sõjalaadses tsoonis asuvates suletud laagrites,» ütles komitee.

Sugulaste petitsioonis nimetatakse veel 33 Soome last, kes on laagris võimaluseta saada juriidilist abi.

Al-Hol on 56 000 asukaga suurim piirkonna laagritest, kus hoitakse arvatavate džihadistide omakseid, peamiselt naisi ja lapsi.

Enamik on süürlased või iraanlased, kuid laagris on ka umbes 10 000 teistest riikidest pärit Islamiriigi võitlejate naist ja last.