Euroopa Komisjon soovitab Bosniat Euroopa Liidu kandidaadiks

Kahest eri rahvusi ja uske ühendavast autonoomsest osast koosnev Bosnia ja Hertsegoviina on oodanud kandidaatliikme staatust pikisilmi, sest on protsessis teistest Balkani riikidest maha jäänud.

Laienemisvolinik Olivér Várhelyi ütles iga-aastases raportis Euroopa Parlamendi komisjonile, et EK teeb liikmesriikidele ettepaneku anda Bosniale kandidaadistaatus tingimusel, et ta kohustub viima läbi fundamentaalsed reformid.

Protsess Euroopa Liiduga ühinemiseks võib võtta aastaid, sest kandidaatidel tuleb rakendada rida karme reforme, mida Brüssel hoolikalt jälgib. Niisamuti võivad püüdlused takerduda sedavõrd, et jäävad suisa toppama, nagu on näidanud Türgi juhtum.

«Täna esitasime ettepaneku anda kandidaadistaatus Bosniale ja Hertsegoviinale,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen EL-i suursaadikutele, lisades, et mõistagi on kandidaatriikide ülesanne reformida oma majandust ja institutsioone ühendusega liitumiseks.

«Leian, et käes on Euroopa hetk ning meie võimuses on haarata kinni sellest hetkest.»

Brüsselit paneb muretsema, et mitmed suurriigid nagu Hiina ja Venemaa võivad levitada oma mõju Balkanimaades veelgi, kui EL-iga liituda lootvatel riikidel ei õnnestu edu saavutada. Üks selliseid näiteid on Serbia, millel on tihedad sidemed Venemaaga.