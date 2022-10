POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Õhuhäire lõikab katki ööune ja huilgab veel hommikulgi

Hotelli 57-aastase perenaise Inna sõnul tunneb ta end tööl turvalisemalt, kui kodus. Tema praegune eluase on Kiievi kesklinnast kuue kilomeetri kaugusel Brovarõ külje all ühe suure kortermaja 14. korrusel. Sealt spurdib naine mööda treppe keldrisse (seda siis, kui lift ei tööta) kümme minutit. «Üles lähen veerand tunniga. Kui kaasas on poekotid ja veekanistrid, siis kakskümmend minutit,» rääkis ta.

Ette on tulnud sedagi, et Inna on elektrikatkestuse tõttu lifti kinni jäänud. Tõsi, viimati juhtus temaga säärane lugu enne sõda. «Istusin ükskord tund aega liftis oma kompsude otsas. Uni tuli vaikselt peale ja telefoni aku hakkas tühjaks saama. Mõtlesin, et jolki-palki, kaua veel läheb, sest ihuüksi väikeses kinnises ruumis istuda pole kuigi meeldiv,» meenutas ta.