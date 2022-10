INTERVJUU ⟩ Suursaadik Riina Kaljurand: Gruusial oli hirm, et Venemaa eskaleerib olukorda

Pärast Venemaa otsust kuulutada välja mobilisatsioon tekkisid Gruusia, Kasahstani ja muude Venemaaga piirnevate riikide piiridele suured inimhulgad. Kas sissevool on pidurdunud või on inimesed endiselt piiridel?

Kolm-neli päeva sissevool suurenes märgatavalt, kuid pärast seda, kui venelased otsustasid piiri äärde mobiilse sõjakomissariaadi luua, on järjekord piiril vähenenud. Suurem sissevool lõppes 30. septembril, 1. oktoobril. Praegu on arvud sarnased nendega, mis olid enne mobilisatsiooniteadet: umbes 6500 sisse ja 5500 välja. Põhiliselt käib transiitliiklus – veoautod, need venelased, kes pole mobilisatsioonikutset saanud ja tavaturistid. Samuti on palju lahkujaid, sest turismihooaeg hakkab lõppema ning need, kes on tulnud siia suve veetma, lähevad tagasi.