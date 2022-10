ÜRO Peaassamblee mõistis Ukraina alade annekteerimise kaalukalt hukka

«Rahvusvaheline kogukond kinnitas taas, et mõistab kindlalt hukka Venemaa ebaseadusliku tegevuse Ukrainas ja toetab vankumatult Ukraina suveräänsust, iseseisvust ning territoriaalset terviklikkust,» kommenteeris välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa). «Okupeeritud aladel korraldatud õigustühised referendumid ja Ukrainale kuuluvate alade annekteerimine rikuvad nii ÜRO põhikirja põhimõtteid kui ka laiemalt rahvusvahelist õigust. Me ei kavatse eales neid samme tunnustada,» sõnas Reinsalu.

Välisminister rõhutas, et agressorriigi rahvusvahelise isoleerimisega tuleb jätkata ja tagada, et Venemaa vastutaks kõigi Ukrainas toime pandud rikkumiste ja kuritegude eest.

Eesti suursaadik ÜRO juures Rein Tammsaar ütles, et Venemaa agressioon Ukraina vastu on ka otsene rünnak reeglitel põhineva maailmakorra vastu, mille kaitseks peab ÜRO liikmeskond otsustavad sammud astuma. «Venemaa veto tõttu jäi ÜRO Julgeolekunõukogus võltsreferendumeid käsitlev resolutsioon vastu võtmata. Vaatamata häbiväärsetele katsetele Peaassamblee tööd protseduuriliste manipulatsioonidega tõkestada, mõistis valdav enamus ÜRO liikmesriikidest Venemaa tegevuse taas hukka. Tänane otsus näitab selgelt, et agressor on rahvusvahelisel areenil üksi ja keegi ei lase end nn referendumite kaudu haneks tõmmata,» sõnas Tammsaar varem.