Iraani president süüdistas USAd püüdlustes islamivabariiki destabiliseerida

Alates 16. septembrist on meeleavaldustel tapetud kümneid inimesi, mõnedel andmetel umbes paarsada. Enamik neist on protestijad, kuid surma on saanud ka paarkümmend julgeolekujõudude töötajat. Mitmetes linnades üle kogu riigi on protestidel peetud kinni sadu inimesi.