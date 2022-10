Türgi president Erdoğan üritab Vene presidenti rahukõnelustele meelitada

«Kuigi Türgi ja Venemaa sammud häirivad teatud ringkondi, teevad need paljud vähemarenenud riigid õnnelikuks,» ütles Erdoğan viitega enda vahendatud leppele, millega tagati Ukrainast vilja väljavedu Mustale merele ja sealt edasi maailma.

Putin väitis, et ainult väike osa Ukrainast eksporditavast viljast jõuab ÜRO Maailma Toiduprogrammi (WFP) kaudu kõige vaestematesse riikidesse.

Vene president Vladimir Putin ütles Türgi ametivennale Recep Tayyip Erdoğanile, et kaalub Türki gaasijaotuskeskuse rajamist.

Venemaa tarned Eurpoopasse on peatunud Ukraina sõja eest kehtestatud sanktsioonide ja Nord Streami lekete tõttu.

«Türgi on osutunud täna kõige usaldusväärsemaks tarneteeks, isegi Euroopasse. Me võime kaaluda võimalust luua Türki gaasijaotuskeskus teiste riikide varustamiseks,» ütles Putin Kasahstani pealinnas Astanas.

Türgi allikad ütlevad, et valitsus loodab korraldada 25. novembril Istanbulis tippkohtumise, et teha ettepanek relvarahu sõlmimiseks ja luua komitee, mis uurib võimalusi 2014. aastal Vene valitsuse ebaseadusliku annekteerimise teel loodud riigipiiri taastamiseks, vahendas Forbes.

Erdogani otsus pöörduda Venemaa poole tuleb ajal, kui USA ja Venemaa on mõlemad teatanud oma kavatsusest pidada läbirääkimisi. Valge Maja riikliku julgeoleku pressiesindaja John Kirby teatas, et USA on valmis kõnelusi pidama, kuid Venemaa keeldub.