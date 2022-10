Taani: Teise maailmasõja lõhkekehad pärsivad Nord Streami lekete uurimist

«See on tsoon, mida iseloomustab Teise maailmasõja lõhkekehade – kasutatud või kasutamata – olemasolu,» ütles Taani kaitseminister Morten Bødskov NATO kaitseministrite kohtumisel ajakirjanikele.

«Mere põhjas on igasugu asju, nii et see pole lihtne. Aga töö jätkub ja läheb hästi.»