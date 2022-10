Läti nimetab migrantide väärkohtlemise süüdistust absurdseks

Amnesty ütles neljapäeval avaldatud raportis, et Läti võimud on peamiselt Iraagist ja teistest Lähis-Ida riikidest pärit migrante, kes on Valgevene kaudu siseneda üritanud, piirilt vägisi tagasi ajanud ning pannud toime tõsiseid inimõigusrikkumisi nagu salajane kinnipidamine ja isegi piinamine.