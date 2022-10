«Palvetame selle nimel, et Hiina avaks oma piirid»

«Olukord on veidi paranenud, kuid see on siiski suur probleem. Pandeemia on olnud saare jaoks katastroof. Paljud inimesed on majanduslikult laostunud. Mul oli auto, kuid pidin selle oma perekonna ellujäämise nimel maha müüma. Aitasin aasta aega kaheksa dollari eest päevas oma sõpra põllutöödega. Enamik kohalike elanike elatisest tuleb turismist,» seletas Indoneesiast Balilt pärit autojuht Putu olukorda saarel, kui sisenesime Candidasa linna.