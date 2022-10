POSTIMEES KIIEVIS ⟩ Infosõja eesliinil kogutakse raha luuredrooni jaoks

«Igaüks panustab nii, nagu saab. Kõige tähtsam on, et suudame inimesi sellesse kampaaniasse kaasa haarata ning meie luurajatele abiks olla. Muusika ühendab,» rääkis Postimehele varem mitmes telekanalis produtsendina ja režissöörina töötanud Svitlana Ligka. «See [luuredroon] on kõigi meie võitlejate, nii tüdrukute kui ka poiste, ning nende vaimu hoidmiseks väga oluline.»