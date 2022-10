Raketirünnakuid trotsinud Iraagi parlament valis presidendi

Iraagi presidendi ametikoht on traditsiooniliselt reserveeritud kurdile.

52-aastane Sudani, keda toetavad mõjukad Iraani-meelsed fraktsioonid, lubas valitsuse kokku panna «nii kiiresti kui võimalik», kuid on silmitsi keerulise ülesandega võita enda poole miljonid populaarse vaimuliku Moqtada al-Sadri andunud toetajad.

Kui Sudani kandidatuur juulis esmakordselt välja pakuti, kutsus see esile Sadri järgijate massimeeleavaldused. Raevunud protestijail õnnestus tungida koguni rangelt valvatud rohelises tsoonis asuvasse parlamenti.

Sudanil on nüüd 30 päeva aega moodustada uus valitsus, mis suudaks saavutada parlamendis enamuse toe.

USA suursaadik Alina Romanowski mõistis Twitteris rünnaku «kõige karmimalt» hukka ja hoiatas, et Iraagi rahvas peab lahendama oma poliitilised erimeelsused üksnes rahumeelsete vahenditega.

Demokraatlikud institutsioonid, mida on naftarikkas Iraagis üles ehitatud pärast 2003. aasta USA juhitud invasiooni, mis kukutas diktaator Saddam Husseini, on endiselt haprad ja naaberriigil Iraanil on suur mõju.