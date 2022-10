Zelenskõi: kõik mõrtsukad ja piinajad tuleb võtta vastutusele

Zelenskõi ütles Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (EPPA) istungil, et kestva rahu tagamiseks on vaja kurjategijad vastutusele võtta.

«Kui need õiguslikud mehhanismid luuakse ja toimivad, on see pikaajalise rahu üks võimsamaid tagatisi.»

Haagis asuv Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC) alustas vahetult pärast Venemaa kallaletungi veebruaris oma juurdlust Ukraina sõja kohta, kuid on teatanud, et Ukraina on väga huvitatud kahtlusaluseid kohtu ette tooma, kus see on võimalik.