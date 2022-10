USA Põhja-Carolina tulistamises hukkus viis inimest

Linnapea Mary-Ann Baldwin ütles, et tulistamine leidis aset Neuse'i jõe lähedal kulgeval populaarsel matakarajal. «See on Raleigh' linna jaoks kurb ja traagiline päev. Täna pärast kella viit õhtul lasti maha mitu inimest,» ütles ta pressikonverentsil.

Raleigh' politsei kinnitas viit surmajuhtumit. «Üks neist oli Raleigh' politseiametnik,» ütles ta ja lisas, et korrakaitsjad piirasid tulistaja tema elukohas ümber.

Kohalik politsei kinnitas veidi hiljem Twitteris, et kahtlustatav on vahi alla võetud. «Tulistaja, valge alaealine mees, võeti vahi alla veidi pärast kella 9.30,» kinnitas Raleigh politseileitnant Jason Borneo hiljem pressikonverentsil.

Relvavägivald on suur probleem Ühendriikides, kus ainuüksi 2021. aastal hukkus tulistamistes umbes 49 000 inimest. See arv tähendab, et ööpäevaga jättis tulirelva tagajärjel elu rohkem kui 130 inimest, neist suur osa olid samas enesetapud.