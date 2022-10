Jalgpallifänn plakatiga: Herson on Ukraina.

UKRAINA PÄEVIK 13.10: Vene okupandid on oma põhilöögisuunal pisut edasi liikunud Bahmuti linna kaguserval ning seal käivad rasked lahingud. Nähtavasti on kogu jõupingutus ja mobiliseeritud vangid suunatud just sinna, kuna ukrainlased teatavad lokaalselt väga tihedast kaudtulest ning inimjõudu mitte säästvast vastasest. Tõenäoliselt vajaksid ukrainlased sinna olukorra parandamiseks reservide suunamist.