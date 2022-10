TotalEnergies vastu esitati kaebus Vene sõjakuritegudele kaasaaitamises

Esitatud kaebuses, mida AFP on näha saanud, süüdistatakse energiahiidu TotalEnergies selles, et jätkates Termokarstovoje gaasivälja kasutamist on ta aidanud saada Venemaa valitsusel sõjakuritegude sooritamiseks vajalikke vahendeid.

Pärast Le Monde'is avaldatud artiklit teatas Prantsuse energiahiid, et on müünud oma 49-protsendilise osaluse Terneftegazis Novatekile.

TotalEnergies lükkab süüdistused tagasi, väites, et tema Venemaa äripartner on kinnitanud, et ei varusta Moskvat kütusega, mida on kasutatud õhulöökide korraldamisel Ukraina pihta.