Niinistö tõrjub jutte Soome ja Rootsi eri tempos NATOga liitumisest

«Pean silmas, et pisimgi kriim NATO-otsustes võib kusagil mujal rõõmu valmistada. Sellepärast ei hakka ma spekuleerima võimalustega, mida ei ole pakutud,» ütles Niinistö.

Soome ja Rootsi NATOga liitumist pidurdav Türgi on andnud mõista, et tal on Rootsi liikmesusega rohkem probleeme kui Soome taotluse puhul.