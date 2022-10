Liz Truss määras uueks Briti rahandusministriks Jeremy Hunti

Kwasi Kwarteng kinnitas varem, et Truss tagandas ta rahandusministri ametist.

Alles eile väitis Kwarteng, et tema «ei lähe kuhugi».

Truss kinnitas täna, et jätkab vastuolulise majanduskasvu plaani elluviimist, seda hoolimata turgude turbulentsist ja rahandusministri väljavahetamisest.

Trussi sõnul on ta täis otsustavust viia ellu see, mida ta on lubanud - «suurem kasv, õitsvam Ühendkuningriik».