Türgi kaevandusplahvatuses sai surma vähemalt 28 inimest

Koca ütles Twitteris, et 11 inimest toodi kaevandusest elusana välja ja viidi haiglasse.

«Ühtekokku töötas maa all meie 110 venda. Mõned neist tulid ise välja ja mõned neist päästeti,» ütles ta.

Soylu kinnitas, et kaevanduse kahes piirkonnas on lõksus ligi 50 kaevurit, osa neist on 300, teised 350 meetri sügavuses.