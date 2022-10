Iraani aktivistid kutsuvad uutele massimeeleavaldustele

Protestide eesotsas on noored naised, kes võtavad rätid peast ning astuvad valitsusvastaseid loosungeid karjudes tänaval kartmatult julgeolekujõududele vastu.

Internetiühenduse ning sotsiaalmeediaplatvormide nagu Instagram ja WhatsApp juurdepääsu blokeerimise kiuste kutsuvad aktivistid kõiki laupäeval tänavatele märksõna «Lõpu algus» all.

«Me peame olema väljakutel, sest neil päevil on parim VPN tänavatel,» kuulutavad aktivistid, kes kasutavad internetipiirangutest mööda hiilimiseks VNP-d ehk virtuaalset privaatvõrku.

Biden ütles reedel, et on jahmunud massimeeleavalduste ulatusest Iraanis ning kinnitas toetust protestijatele.

«Ma tahan, et te teaksite, et seisame Iraani kodanike, Iraani vaprate naiste kõrval,» ütles USA president.

«Mind vapustas, mille see Iraanis äratas. See äratas midagi, mida ma arvan, et ei suudeta vaigistata väga pikka aega.»