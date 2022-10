Suursaadik: Soome ettevaatlik Vene-poliitika on hakanud muutuma

Euroopa poliitika on muutunud üha enam geopoliitiliseks ja selle tulemusena on Soome suhtumine Venemaasse nihkunud lähemale EL-i idatiiva omale, vahendas STT täna Ottmani sõnu, mille kohaselt on toonud hoiaku muutus viimasel ajal arenguid ka Soome Euroopa-poliitikasse.