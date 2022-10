Kreetal hukkus üleujutustes üks inimene, kaks jäi kadunuks

Kohalik meedia teatas ulatuslikest kahjustustest mereäärsetes külades, kus tänavad on muutunud jõgedeks, mis kannavad minema kõike, mis nende teel satub.

Saare külastajate seas populaarsed matkakohad on kuni edasise teadaandeni avalikkusele suletud.

Teadlaste sõnul võimendavad inimtegevusest tingitud kliimamuutused äärmuslikke ilmastikuolusid – sealhulgas üleujutusi, kuumalaineid ja põudasid, mida on täheldatud mitmel pool planeedil – ning väidavad, et need sündmused muutuvad sagedasemaks ja intensiivsemaks.