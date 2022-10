Prantsusmaa õpetab välja kuni 2000 Ukraina sõdurit

Sõdurid «võetakse meie üksustesse mitmeks nädalaks», ütles ta, lisades, et koolitusel on kolm taset: üldine lahingväljaõpe, «ukrainlaste välja toodud konkreetsed vajadused, nagu logistika» ja seejärel lääneliitlaste tarnitud kaitsevarustuse kasutamise õpe.

Ministri sõnul tehakse seda reegleid austades: «See ei ole sõjaka iseloomuga, sest meie ei sõdi. Me aitame riiki, mis on sõjas» Venemaaga.

Lecornu sõnul on see arv «määratlemisel koos ukrainlastega». Ta rõhutas, et see «on oluline, võimaldamaks neil oma taevast kaitsta».