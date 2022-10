Pariisi politsei valmistub elukallidusprotestiks

President Emmanuel Macroni valitsuse vasakpoolsed oponendid on korraldanud demonstratsiooni, millega protestitakse ka võimude tegevusetuse vastu kliimamuutuste pidurdamiseks.

«Hinnatõus on talumatu,» LFI asejuht Manon Aubry. «See on 40 aasta suurim ostujõu langus.»

On aeg, et suurfirmade miljarditesse tõusnud kasum jõuaks nendeni, kes hädavaevu ots otsaga välja tulevad, lisas ta.

Palgavaidlused Prantsusmaa naftatöötlustehastes ja kütusehoidlates on jätnud bensiinijaamad kuivale ja paljud neist on suletud. Kütusepõud on vajutanud pitseri kõigile majandussektoritele.