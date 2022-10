Opositsioon ärgitab Soome valitsust kiiremini piiritara püsti panema

«Kui piirivalve hinnangul on sellist kaitserajatist piiril vaja, siis tuleb seda ettepanekut võtta tõsiselt,» on Soome peaminister Sanna Marin öelnud Soome idapiirile ehitatava nn piiritara kohta. Rahandusminister Annika Saarikko on kinnitanud valmisolekut leida Soome ja Venemaa vahelise piiri tugevdamiseks täiendavaid riigieelarvelisi vahendeid, aga otsuseid raha eraldamiseks veel tehtud ei ole.