Lääs on võtnud omaks versiooni Hiinast, mida ta maailmale välja näitab

Kui Mao Zedong ärkaks surnust üles ja jalutaks täna mööda Shanghai jõe äärt, vaadates suuri modernseid pilvelõhkujaid, ta tõenäoliselt ei usuks, et on Hiinas. Selline lääne standardite järgi ehitatud linn peaks otsekui kõiki veenma, et Hiinas ei ole kommunismist enam mitte midagi järele jäänud.