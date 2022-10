MARGUS MARTIN UKRAINAS ⟩ Õhuhäirest esimeste plahvatusteni kulub kümmekond minutit

Postimeest Mõkolajivis võõrustav perekond Albešenko on armeeteenistuses viibiva ja selle kõrvalt vabatahtlikku abiorganisatsiooni juhtiva pereisa Juri pealehakkamisel sisustanud eluaseme garaažikooperatiivi ühte boksi, millel on korralik kelder. Garaaže on seal üle poolesaja, saatusekaaslasi leiab neist enam kui pooles. Isekeskis tehakse nalja, et tegu pole garaaži-, vaid elamukooperatiiviga.