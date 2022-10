USA võimud taotlevad Bannonile kuuekuulist vangistust

Vabariiklaste kauane poliitstrateeg ja Trumpi häälekas toetaja Bannon mõisteti süüdi juulis kongressi solvamise kahes süüdistuspunktis, kuna ta keeldus vande all tunnistust andmast.

Justiitsministeeriumi kohaselt taotlevad nad kohtult 68-aastasele Bannonile lisaks kuue kuu pikkuse vangistusele ka 200 000 dollari suurust trahvi, kuna ta püüdis korduvalt protseduuri venitada, andes lootust, et ta kavatseb koostööd teha uurijatega.

Osakonna kohaselt on Bannon «ajanud põlguse ja solvamise halvauskset strateegiat».

Läinud nädalal märkis esindajatekoja ajutise komisjoni korraldatud juurdlus, et Bannon teadis ette Trumpi äärmuslastest toetajate kavast rünnata Kapitooliumi, eesmärgiga takistada demokraadil Joe Bidenil saamast järgmiseks presidendiks.

«Mässajad, kes jooksid Kapitoolumile 6. jaanuaril tormi, ei rünnanud vaid hoonet, nad ründasid õigusriiki, millele see riik on ehitatud ja läbi mille see kestab,» märkis ministeerium.